شكرا لمتابعة خبر عن بعد دعوة المبعوث الأممي : ترحيب حكومي حوثي لاطلاق سراح جميع الاسرى والحوثيين تضع شروطا جديدة ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجيش اليمني : يطبق حصار خانق على الحوثيين وسط خسائر واسعه ويستعيد مواقع استراتيجيه (تفاصيل طارية) عودة التوتر من جديد في الحديدة .. بعد انسحاب الفريق الحكومي.. ماهو السيناريوا المتوقع الان ؟ شاهد .. “سارة باب الحارة” تظهر بإطلالة هي الأكثر جرأة على الإطلاق (صورة) يكشفون شيءٌ يلبسُه اليمنيون هو أكثر وقاية من الكمّامات.. وأكلات وإجراءات تقي من الإصابة بفيروس كورونا.. شاهد

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