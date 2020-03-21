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عدن - ياسمين التهامي - السبت 21-03-2020? - آخر تحديث السبت 21-3-2020? شاهد ماوردنا : عن السبب اللذي جعل رجل الاعمال البارز يقدم على الانتحار.. في «حضرموت» أفادت مصادر محلية من مدينة سيئون أن رجل اعمال اقدم على الانتحار .

وقالت المصادر ان التاجر هادي مفيلح انتحر في منزله بسيئون. جديد اب برس​ Advertisements

واضافت المصادر ان رجل الأعمال مفيلح كان يعاني من بحالة نفسية منذ مدة.

ونزلت قوة امنية الى المكان وقامت بمعاينة الجثة التي سيتم ايداعها في المستشفى.

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