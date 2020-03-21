شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الأن : عبدالملك الحوثي يتحدث لأول مرة عن فيروس كورونا! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن : عبدالملك الحوثي يتحدث لأول مرة عن فيروس كورونا!

تحدث زعيم حركة انصار الله ( الحوثيين ) في اليمن عن فيروس كورونا المستجد , وذلك في أول حديث له عن الفيروس الذي نشر القلق حول العالم .

وقال الحوثي في كلمة متلفزة ، السبت ، ان الإنسان يتسبب في الأوبئة والكوارث من خلال عدة أمور منها عدم ارتقائه في تعامله وسلوكه في الحياة على أساس الرشد والتعليمات الإلهية .

جديد اب برس​

Advertisements

واضاف : قد تأتي الأوبئة بسبب خلل في تعامل البشر مع الطبيعة، بحيث أن الخطأ البشري قد يترتب عليه أضرار كبيرة , وان الأوبئة والأمراض قد تأتي بسبب العمل الممنهج والمقصود لنشر الضرر كالحرب البيولوجية في استخدام الفيروسات لنشر الأوبئة بمجتمعات معينة .

واشار الى ان أمريكا وبعض الدول تمتلك مختبرات ضخمة بإمكانيات كبيرة تعمل على استعمال الفيروسات الضارة التي تنشر الأوبئة وتفتك بالبشر .

وتابع بالقول : عرف عن الأمريكيين أنهم استخدموا سلاح نشر الأوبئة إما عبر السلاح أو بأشياء تقدم تحت غطاء إنساني مثلما قدموا بطانيات مصابة بالجراثيم التي تنشر الجدري القاتل للهنود الحمر وفتكت بهم .

وذكر ان هناك وسائل عسكرية لنشر الجراثيم والفيروسات لمجتمع معين لاستهدافه بتلك الأوبئة ونشأ عنها ما يسمى بالحرب البيولوجية .

واكد انه بمكن لشركات يمتلكها اللوبي الصهيوني في أمريكا والتي ترى المصلحة الاقتصادية مبررًا لفعل أي شيء مهما كان مضرًا، ممكن أن تعمل على نشر وباء وتبتكر لقاحًا معينًا له بمبالغ مالية كبيرة جدًا كي تحقق ربحًا ماديا

وتوقع أن يتجه الأمريكي لاستهداف الصين كبلد منافس اقتصاديا وحضاريًا، وفي الامة الإسلامية يركز أيضًا على مجتمعات داخل الأمة أو عليها بشكل عام .

لافتا الى ان المجتمع البشري بحاجة للعودة إلى التعليمات الإلهية لضبط مسيرة الحياة , وذكر ان دول الاستكبار وعلى رأسها أمريكا تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن نشر الأوبئة والأمراض والكوارث الموجودة في العالم

مؤكدا انه غيرُ بعيد أن يكون هناك توجه أمريكي لنشر وباء الكورونا واستغلاله حتى لو أضر بالمجتمع الأمريكي نفسه

موضحا ان بعض الشركات الأمريكية عرف عنها أنها قد تنشر وباءً بعد أن تعد له لقاحًا، وبعد انتشاره تأتي لتبيعه بمبالغ كبيرة جدًا.

وحذر القوات الموالية للتحالف والذي اسماهم " بالمرتزقة " بالحذر من استخدامهم غي نشر فيروس كورونا في مناطقهم وإيصاله إلى اليمن

واعتبر ان أي وصول للكورونا إلى اليمن سيكون بفعل وإشراف أمريكي عبر أدواته السعودية والإمارات وسيتم التصدي له على أنه عمل عدائي.

وشدد على ضرورة العناية بالإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية من الجهات ذات الاختصاص .