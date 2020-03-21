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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف كانت التوجيهات الجديدة من المشاط والذي اثارت الرعب وكشفت حقيقة انتشار كورونا في صنعاء "تفاصيل مثيرة"

أصدر ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي المدعو مهدي المشاط توجيهات جديدة أثارت الرعب .

واعتبر المثيرون تلك التوجيهات بأن المليشيا تخفي تواجد حالات مكتشفة مصابة بفيروس كورونا وهو ما أ‘تبره جريمة بشعة كون الإخفاء يجعل الناس مطمئنون من عدم دخول الفيروس إلى اليمن إلا أنهم اعتبروا مختلف الإجراءات التي أقدمت عليها المليشيا دليل واضح على أن هناك حالات مصابة.

جديد اب برس​

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حيث وجه المشاط الحكومة واللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة ومحافظي المحافظات بسرعة اتخاذ الاحتياطية اللازمة لمنع دخول وانتشار فيروس كورونا، كما وجه الحكومة واللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة ومحافظي المحافظات البدء بإجراءات الفحص وتجهيز أماكن ومعدات الحجر للقادمين في المنافذ والنقاط المحدودة، ووجه بتوفير الوسائل اللازمة لاستقبال واستيعاب المواطنين اليمنيين القادمين من الخارج وتقديم الرعاية الكاملة لهم واستكمال إجراءات الفحص الطبي.

ودعى المدعو المشاط أبناء الشعب اليمني إلى الإلتزام بقواعد السلامة الصحية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والحد من التجمعات واللقاءات العامة، وكذا دعاهم إلى عدم الاستسلام للقلق وأخذ الأمور وفقا لحجمها الطبيعي وعدم التقصير في الإجراءات الاحترازية.