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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ... رئاسة الجمهورية : إقالة وتعين وقرارات جديدة وجميعها في رسالة إلى الملك سلمان " وهكذا كان الرد"

رسميا الرئاسة اليمنية تطلب بتغيير السفير السعودي وإجراء تعديلات وزارية شاملة على رأسها رئيس الوزراء وبعض المحافظين تفاصيل حصرية:

جديد اب برس​

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أكدت مصادر سياسية لموقع المشهد الدولي الذي أورد الخبر أن الرئاسة اليمنية وجهت خطاب رسمي إلى مقام خادم الحرميين الشريفين شكت فيه تجاوزت السفير السعودي وتدخله بشكل مباشر في صناعة القرار اليمني وكان من ضمنها أبلاغ الرئيس هادي بطلب سعودي بتعيين رئيس وزراء جديد خلف للرئيس الوزراء السابق احمد عبيد بن دغر وهو ما استجابة له الرئاسة على الفور ليتأكد في الاخير انه قرار فردي من قبل السفير وليس للمملكة العربية السعودية شان فيه.

وحملت الرسالة السفير مسئولية ضعف الجبهات الجبهات وسقوطها بيد الميليشيا الحوثية وتخلي الحكومة عن مهامها الدستورية والقانونية وفي مقدمتها الملف السياسي والعسكري.

وطالبت الرسالة من خادم الحرمين الشريفين اعفاء سعادة السفير مستنده إلى الاتفاقية بين البلدين الشقيقين والأطر الدبلماسية الذي يحق للبلد الاعتراض على السفير او المطالبة بتغييره.

واكدت المصادر ان قرارات جمهورية سوف تصدر في مقدمتها تعيين رئيس وزراء جديد ومحافظي لعدد من المحافظات الجمهورية في مقدمتها عدن وابين ولحج والجوف.