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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : ماذا قال زعيم الحوثيين على اخوة ..حسين "تفاصيل مهمة"

بثت قناة المسيرة مقتطفات من كلمة لزعيم المتمردين، عبد الملك الحوثي، أكد فيها أن شقيقه حسين، الذي قتل عام 2004، خلال المواجهات مع قوات الجيش، لم يكن ينطق عن الهوى.

وقال الحوثي: خيار الشهيد القائد تميز بالمسؤولية، ولم ينطلق من هوى أو فراغ، ولم يكن الدافع إليه توجيهات من أحد، بل توجيهات من الله سبحانه وتعالى.

جديد اب برس​

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وأضاف: المشروع القرآني لحسين واجهته السلطة بإشراف أمريكي كان يعبر عنه السفير الأمريكي في صنعاء بكل وضوح وبعدائية شديدة.

وتابع أن حسين رضوان الله عليه قدم أكثر من 100 درس ومحاضرة لها علاقة بالخيار القرآني وتتجه نحو كل المجالات سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وعسكريا.