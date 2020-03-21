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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل شاهد …كيف كان رد اليمن على منظمة الصحة العالمية بشأن “انفجار كورونا”!

وفي مرتمر صحفي عقد اليوم السبت طالب وزير الصحة الدكتور طه المتوكل منظمة الصحة العالمية بتوضيح أو نفي ما نسب إليها من تصريحات توقعت فيها انفجار وباء كورونا في اليمن.



وكانت تصريحات نسبت للمنظمة الدولية قد توقعت انفجاراً لوباء كورونا في كل من سوريا واليمن.

وفي المؤتمر أعلن المتوكل التعبئة الصحية الشاملة لمواجهة وباء كورونا، وفتح باب التطوع للدارسين في الكليات والمعاهد الصحية في إطار الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي طارئ أو تفشٍ لفيروس كورونا.

جديد اب برس​

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