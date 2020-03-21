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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على القائد العسكري الكبير والخطة العسكرية الذي أسقط علم الإنفصال ووهم «الإنتقالي» في حضرموت ?!
عد سنوات من بيع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، للوهم، واستهدافه للشرعية الدستورية ومصالح الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية، انبرى قائد عسكري كبير في محافظة حضرموت لإسقاط ما تبقى من ذلك الوهم والمؤامرة. .
جديد اب برس
وذكرت مصادر إعلامية، أن قائد كتيبة المهام الخاصة في النخبة الحضرمية المقدم ركن عامر حطيان ، وجه امس بإنزال اعلام الانفصال من على النقاط التي تحت امره في محافظة حضرموت ، ورفع علم الدولة اليمنية.
وقالت المصادر إن توجيهات "حطيان" نفذت في الحال وتم رفع علم الجمهورية اليمنية في جميع التقاط والمواقع الواقعة تحت سيطرة كتيبة المهام الخاصة التي يقودها.
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