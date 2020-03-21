شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مشهورة تفاجئ جمهورها وترتدي الحجاب الإسلامي وتكشف هذا السر العجيب..شاهد من تكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الفنانة رنا سماحة، جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة لها مرتدية الحجاب وممسكة بيدها “السبحة”.

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رنا سماحة نشرت الصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، كاشفة عن سر هذا الزي، وكتب معلقة على الصورة :« استنوني في دور رغده مسلسل جمع سالم #رمضان2020 بطولة حبيبة قلبي زينة رضا تأليف محمد ناير اخراج إيمان حداد”.

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ونالت الصورة على إعجاب متابعيها، مشيرين إلى أن الحجاب أعطاها رونق خاص ولائق عليها.