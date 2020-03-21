شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يفجع الفنانة ‘‘بلقيس فتحي’’ .. والأخيرة توجه رسالة مؤثرة للجمهور.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، وجهت خلالها التحية للأطباء والممرضين، حول العالم، المشاركين في علاج فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وقالت بلقيس، في تغريدتها: "تحية صباحية قلبية مني ومن متابعيني لجميع الكوادر الطبية من أطباء وطبيبات وممرضات وممرضين في العالم العربي ممن يعملون على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح، أنتم الأبطال الحقيقيين وتوجب علينا مساعدتكم بالبقاء في المنازل حتى لا نحملكم أعباء فوق أعبائكم" بحسب (صدى البلد).

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من جهة أخرى، حصدت أغنية تعالى تشوف للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، 15 مليونًا ونصف المليون مشاهدة، منذ طرحها على قناتها بقناة يوتيوب، في 13 سبتمبر الماضي.

أغنية تعالى تشوف للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع بديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.

