شباب سعوديون يتمردون على السلطات ويكسرون حظر التجوال وهكذا كان مصيرهم(فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء ومغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لرجل أمن عثر على مجموعة من الشباب خلال تنزههم في رحلة برية متجاهلين التحذيرات المتكررة بشأن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. أخبار جديدة من الخليج 365:​ Advertisements وطالب رجل الأمن، الشباب، خلال المقطع أن يكونوا قدوة لمن حولهم في البيوت أو المناطق من خلال الاتزام بالتعليمات التي تم نشرها بشأن فيروس كورونا. واستنكر رجل الأمن تجمع الشباب قائلاً لهم “يا رجل صلاة الله وبيوت الله قفلوها، وانتوا مجتمعين عشان براد شاي”، مطالباً إياهم بالذهاب إلى المنازل واتباع التعليمات لمواجهة انتشار الفيروس.

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