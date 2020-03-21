شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فواكة يحتاجها جسم المريض بالسرطان وتنهي جميع اوجاعه..تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر النظام الغذائي أهم العوامل التي تساعد مريض السرطان خلال رحلة علاجه، فيجب أن يحصل على التغذية السليمة كي يستطيع الجسم مقاومة المرض وتلقي العلاج.

أخبار جديدة من الخليج 365:​

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تحتوي بعض الأطعمة، بما في ذلك الفواكه، على مركبات معززة للصحة قد تؤدي إلى إبطاء نمو الورم وتقليل بعض الآثار الجانبية للعلاج للمساعدة في رحلة علاج السرطان.

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إليك أبرز أنواع الفواكه التي يجب أن يتناولها المرضى خلال مرحلة علاج السرطان وبعد العلاج أيضًا، بحسب نصائح موقع healthline :

1- العنب

يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تقاوم خلايا السرطان.

2- البرتقال

يلعب فيتامين C دورًا رئيسيًا في المناعة ويمكنه المساعدة في تقوية جهاز المناعة أثناء وبعد علاج السرطان.

3- الموز

يحتوي على البكتين الذي يساعد في الحماية من نمو وتطور خلايا سرطان القولون.

4- الجريب فروت

غني بالمواد المضادة للاكسدة مثل اللايكوبين، والذي له خصائص مضادة للسرطان وقد يقلل بعض الآثار الجانبية لعلاج السرطان، كما ثبت أنه يزيد من تدفق الدم إلى المخ، مما قد يخفف من حدة العلاج الكيميائي.

5- التفاح

يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة لدعم وظيفة المناعة ومكافحة نمو خلايا السرطان.

6- الليمون

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، والبوتاسيوم والحديد وفيتامين B6 ، كما أوضحت الأبحاث أن مستخلص الليمون قد يساعد في منع نمو عدة أنواع من الخلايا السرطانية.

7- الرمان

يساعد الرمان على تحسين الذاكرة وتقليل آلام المفاصل، وكلاهما من الآثار الجانبية الشائعة لعلاج السرطان.

8-التوت

التوت غني بفيتامين C والحديد، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بفقر الدم، كما أنه يحتوي على الجنين، والذي قد يزيد من وظيفة المناعة واحتوائه على خصائص مضادة للسرطان.

9- الكمثرى

الكمثرى غنية بالنحاس ويحتوي على الأنثوسيانين ، والتي ثبت أنها تقلل من نمو السرطان.

10- الفراولة