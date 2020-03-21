اخبار الخليج / اخبار اليمن

المشتركة تفشل محاولة تسلل حوثية باتجاه الجبلية جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تفشل محاولة تسلل حوثية باتجاه الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

المشتركة تفشل محاولة تسلل حوثية باتجاه الجبلية جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل للمليشيات الحوثية، صوب منطقة الجبلية بمحافظة الحديدة فشلا ذريعا وتكبدت خسائر بشرية ومادية. 

 

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في جنوب مديرية التحيتا حاولت، ضمن خروقاتها للهدنة، التسلل صوب منطقة الجبلية الإستراتيجية ولكن دون جدوى. 

 

واكد المصد أن القوات المشتركة كسرت محاولة التسلل في 43 دقيقة موقعة قتلى وجرحى في صفوف المتسللين وإجبرت البقية على الفرار بين مزارع النخيل الكثيفة وأخرين عبر خط زبيد. 

Advertisements

 

ولفت المصدر أن المليشيات التابعة لإيران استخدمت غطاء ناريا مكثفا بقذائف المدفعية وبي أم بي ومختلف الأسلحة الرشاشة بشكل عشوائي طال معظمه قرى ومزارع مواطنين.

 

وتظهر مشاهد أولية وزعتها القوات المشتركة جانبا من الإشتباكات وإخماد مصادر نيران المليشيات.

 

يشار الى أن هذه المحاولة تعد الثالثة للمليشيات الحوثية على مستوى محافظة الحديدة خلال أقل من 48 ساعة ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية. حيث كسرت القوات المشتركة فجر ومساء امس محاولتي تسلل الأولى في محيط مدينة الدريهمي والثانية داخل مدينة الحديدة تكبدت خلالهما المليشيات خسائر بشرية ومادية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تفشل محاولة تسلل حوثية باتجاه الجبلية جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا