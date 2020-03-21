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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تُحرز تقدماً جديداً في صرواح غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
مأرب - الخليج 365
أحرزت القوات الحكومية، ، تقدماً جديداً بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب.
ونقل "مركز سبأ الإعلامي" عن مصدر عسكري قوله إن أفراد القوات الحكومية، حرروا عدداً من المواقع بجبهة صرواح.
وذكر أن القوات الحكومية شنت هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي وتمكن من تحرير تلك المواقع.
وأكد المصدر أن العشرات من عناصر مليشيا الحوثي لاذت بالفرار تاركة اسلحتها وعتادها في المواقع التي فرت منها، فيما قتل وجرح وأسر عدد منهم.
هذا وتدور معارك عنيفة متواصلة في عدد من المواقع في صرواح تكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.
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