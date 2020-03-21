صحيفة: استهداف عاملي الهلال بعدن لن يُثني الإمارات عن تأمين المساعدات لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

أبوظبي عدن - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، "في تجاوز خطير للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية، يتم استهداف العاملين في المجال الإنساني أثناء تأدية عملهم في مناطق النزاع بهدف ضمان إيصال المساعدات لمستحقيها، ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان المدن والقرى في اليمن، بسبب انقطاع الخدمات بشكل شبه تام.



و أكدت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365" ان استهداف اثنين من العاملين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، لن يُثني الدولة عن الاستمرار في رسالتها بتأمين وصول المساعدات لسكان اليمن، وإقامة المشاريع التنموية، بهدف مساعدة المجتمع، خاصة أن مثل هذه الجريمة الإنسانية هدفها إعاقة جميع الجهود الدولية في هذا المجال، وهذا لن يُسمح بحدوثه.

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و قالت الصحيفة انه يجب ألا ينعكس أي صراع مسلح على عمال الإغاثة والفرق الطبية وفرق الإنقاذ، لكون هؤلاء الأفراد أخذوا على عواتقهم مهمة إنسانية جليلة متحدّين جميع المخاطر لتقديم الخدمات للعائلات والأطفال والنساء والكبار، وضمان استمرارية المساعدات صحياً وتعليمياً، إلى جانب الإمدادات الغذائية.

واختتمت الاتحاد مؤكدة ان استهداف اثنين من كوادر "الهلال" عمل اجرامي، مؤسف ومُدان، بحق الإنسانية جميعها، لم يراع أبسط معايير التعامل الأخلاقي مع هؤلاء المضحّين لأجل البشرية، يتطلب من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية التحرك لحماية جميع العاملين في مناطق الصراع بالعالم كافة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم بحق الخير والأمل.