شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوزير باعوم يبحث مع مركز الملك سلمان الاحتياجات لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

عدن الرياض - الخليج 365

ثمن وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، دعم المملكة العربية السعودية لليمن ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية في مختلف المجالات الإغاثية والتنموية.



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جاء ذلك خلال بحثه وزير الصحة اليوم، مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،إمكانية توفير الاحتياجات الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد،ومقترح مشروع تنفيذي مع منظمة الصحة العالمية لتأمين أجهزة الترصد الوبائي ودعم المختبرات والمحاجر الصحية، وتهيئة الكوادر وتدريبها لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ناقش وزير الصحة مع ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وممثل منظمة الصحة العالمية في الخليج،بحضور ممثل اللجنة العليا للإغاثة،تقديم الاحتياجات الصحيةكالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية في بلادنا.