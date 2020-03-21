المليشيا تجدد قصف مجمع إخوان ثابت ومستشفى 22 مايو بالحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي، قصفها المدفعي على مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري ومستشفى 22 مايو شرق مدينة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي استهدفت مجمع اخوان ثابت الصناعي ومستشفى 22 مايو بقذائف المدفعية بشكل همجي. يذكر أن المليشيات الحوثية كانت قد استهدفت يوم الاربعاء الماضي مجمع إخوان ثابت ومطاحن البحر الأحمر بقذائف المدفعية في إطار تصعيدها المستمر للهدنة الأممية واستهداف وتدمير المرافق الحيوية بمحافظة الحديدة.

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