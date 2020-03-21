شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجمعية الكويتية تدعم صيادي المسيلة بمحافظة المهرة بـ 10 قوارب بحرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلمت الجمعية الكويتية للإغاثة عبر مؤسسة ينابيع الخير،اليوم، الصيادين بمديرية المسيلة محافظة المهرة بـ 10 قوارب بحرية مع محركاتها، وفقا لسبأ الشرعية.



وعبر مدير فرع هيئة المصائد السمكية بمديرية المسيلة سعيد الدحيمي عن شكره للجمعية الكويتية ومؤسسة ينابيع الخير على جهودهم ودعمهم للصيادين بالمديرية الذين تضررت قواربهم ومعداتهم بسبب إعصار لبان..مؤكداً ان هذا الدعم سيساهم في تحسين وضعهم المعيشي.

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