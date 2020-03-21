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عدن - ياسمين التهامي - بالصور.. الفتاة اليمنية التي سجد لها شاب «سعودي» تبدي «ندمها» على ما جرى.. وهذا ماقالته!





عدن - ياسمين التهامي - بالصور.. الفتاة اليمنية التي سجد لها شاب «سعودي» تبدي «ندمها» على ما جرى.. وهذا ماقالته! أعلنت الفتاة اليمنية التي سجد لها الشاب السعودي وأثارت صورتهما الجدل في كافة مواقع التواصل الاجتماعي ندمها على الصورة والفعل المشين الذي قامت به . الفتاة اليمنية التي سجد لها شاب «سعودي» تبدي «ندمها» على ما جرى.. وهذا ماقالته (صورة) وقالت الفتاه بحسابها في الانستقرام "اسفه اول شي لربي استغفرت ثم اسفه لكم اني اذيت مشاعركم ". وقالت الفتاة أن هناك سب وصل أهلها وامها وأبوها تحديدا مؤكده أن والديها ليس لهم دخل فيما قامت به . مختتمه منشورها بأن الله ارحم من الناس الذي هاجموها بسبب غلطتها حسب وصفها . يذكر أن الشرطة السعودية اعتقلت فتاتين يمنيتين وشاب سعودي سجد لأحدهما امام احد المساجد والأخرى قامت بالتصوير وأثارت تلك الحادثة ردودا واسعة حول العالم العربي.









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