شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..رجل مجنون يعود من مثلث "برمودا" ويكشف للعالم مفاجأة مزلزله و صادمة ومرعبة وجدها فيه ..شاهد "فيديو" ماذا قال؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القصة التي حكاها شخصٌ لسلطات فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية وكانها فيلم من أفلام الخيال العلمي.

لكن في الواقع ليست كذلك، ما حدثآآآ “لتوماس براون” البالغ من العمر 56 عاماً ، في 29 من أكتوبر 2009, يمكن أن يكشف بعض الأسرار التي تحيط بهدا البقعة،التي تعطي بعض النظريات الجديدة، وقد تجيب عن بعض التساؤلات التي لطالما بقيت بدون اجوبة. “توماس براون” خرج إلى البحر بزورقه من فلوريدا ناحية “ساوث بيتش” تاركا وراءه ملاحضة في غرفة الفندق الدي نزل فيه هو وزوجته تقول أنه دهب في نزهة بقاربه وأنه سيعود باكراً.

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ويجدر الذكر ان توماس يعمل فى شركة بناء المسابح . لمدة ثلاثين عاما وبهذا اليوم قرر الاحتفال بمما حققة فى حياتة لكن من لم يكن يعرفة احد.

ان هذا ستكون المرة الاخيرة التى سيرى بها توماس الى ان تمر سبع سنوات ..توماس بروان اختفى.. خرجت السلطات فى السوال والبحث عنه لكن لا احد راه

لا احد راه فى اى مكان لا اصدقائة ولا عائلتة آآآ وكان الارض قد ابتلعتة

او بالاحرى بلعة البحر

مرت السنوات.. وزوجتة تتذكر اول يوم تشترى فى هيا وزوجها منزلهم

كان يوم 25 اغسطس 2016تلقت زوجتة نداء هاتفيا ضرورا القدوم

الى مركز الصحى لمعالجة قضية اختفاء زوجها

تلقت الخبر بكل هدوء..

متاكدأ آ انهم وجدوا قاربة فى مكان ما ذهبت فى الحال لكى تعراف وان كان زوجها حقا ذلك الشخصآآآآ

لكن لن تتمالك نفسها حينما راتة انفطر قلبها عندما وجدتة زوجها

متمددا على سرير المستشفى

متعبا . شاحبا . تفوح منة رائحة كريهة .

بكى عند رؤيتها لكن لم يكن لدية القورة لوقوف لمعانقتها ..

قالت زوجتة لرشطى انة هوا !

آ

تصرحات.. يحكى توماس انة خرج لا استجمام والاسترخاء فى قاربة

يرمح الى الافق ويشرد ذهنة فى تفكير فيما كان علية

دقائق معدودة من تكفير لكن حينما حاول تشغير محرك القارب

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لم يعمل.

عينة عن قرب يبدو ان كل شى على مايرام. فقرر استخدام لا سلكى لكنة لا يعمل هوا ايضا

يسمع صفارة لكن لا اشارة فقرر اطلاق شهاب لعلها ان يكون احد ما فالجوار وينقذة

قام بعدة محاولات اخرى لكن لاجدوى فقرر آآآ ان ينتظر لحين ياتى احد ما لنجدتة سوف يهدا من خوفة وينتظر حلول اليل ثم اطلق شهاب اخر لكن دون جدوى.

فى صباح اليوم التالى استيقظ على صوت ذهاب واياب البواخر ما طمئنة

عندما فتح باب غرفة القارب وخرج اعمى وهج ضوء النهار بصرة شيئا فى شيئا بدا بصره ان يعود، ولم يرى اى من البواخر تمر من القرب منه.

بدا ان يرى ارض بيضاء آآآ على شكل جزيرة محاطاه بالنباتات، لكن ما شد انتباه هو الطحالب شديدة الاحمرار محيطة بكل المكان

لكن لن يرى لها مثيل ولانة خبير فى مجال المسابح ف له علم بكل انواع الطحالب، اصبح له ذلك غريبا لكن كان ذلك اخر همة وخصوصا فى جزيرة مائية، وعما عن النظر ف راى بقايا قوارب ضخمة وصغيرة وحطام طائرة

وكان ينظر اليه من بعيد قفز من قاربة وهم بالبحث عن اثار لكن كان يتجول جزيرة كلها فى ساعة فيجد نفسة ف نقطة الصفر آآآ فيحاول مراه اخرى ف يعود الى مكان البدايا

فقد الامل ف قررا ان يبقى مكانة فى انتظار ان يمر احد ما وينقذة لكن مرت ايام عديدة ولم يظهر احد ومخزون الطعام الذى كان لدية على سفينة كاد على وشك ان ينفز.

كان لابد له ان يبحث عن اكل وشراب ومع مرور الايام والاسابيع تعلم استخراج الماء من النبات والاعشاب بطريقة تسمى (التجميع والتجديف) وتعلم ايضا فى هذه المدة اشعال النار وصنع ملجاء من طحلب الاحمر المتواجد بكثرة فى جزيرة قام بجمع الحطب الجاف ل اجل ليالى الباردة صنع له سرير من اوراق النخيل كان باكل ما كان يراه صالحاه ل اكل كان يذهب لصيد الاسماك كان يحتفظ بعلب السردين للطوارى بدا يتعب من تناول نفس كل يوم تذكر القرد الذى ياتى لزيارتة ويراقبة من بعيد

هذا جيد بالنسبة له ف هناك ما يشغل بالة قرر ان يتبع القرد ويرى من اين ياتى باكلة وشربه.

فى اليوم التالى ظهر القرد فوق القارب لكن لما وصل اليه اختفى وكانة تبخر حاول مرار وتكرار.لكن محاولتة انتهت بالفشل لمدة سنة وهوا على هذا الحال فى مطاردة ذلك القرد لكن لاحظ ان شفتية تجففت تجرحت وافقد الكثير من الوزن اصبح الان شاحبا بدون قوة

واسنانة بدات بالتساقط ففهم ان وقت بدا يداهمة وانة عاجلا ام اجلا سيموت وحيدأ فى هذه الجزيرة

وربما قد يصبح هوا طعاما لقرد.

لكن رفض ذلك فقرر ان يصنع نوعا من الاشرعة ويركبها على القارب.

وقال فى نفسة” انة سيموت وهوا يحاول البقاء ف تعهد فى الابحار الى جهأ لا حدود لها فى حدود البصر يرى لا نهاية ويقول فى نفسة ربما قد فقد صوابة هذا هوا الجحيم بعينة..

اظلم ليل ف جمع مجاديفة واستسلم للنوم سمع طرقات قوية على باب مقصورة اليخت

شخص ما يقو” هل هناك احد فى داخل ؟

فتح باب ف وجد غفر السواحل لم يصدق ما راه ثم يعيد النظر اليهم من فوق الى تحت يفحصم يحيهم ويلمسهم فسقط ارض.

تم نقل توماس الى آآآ مصحة نورز براود وتم اعلام زوجتة خرج من مستشفى فى بضعة ايام على رغم من ذلك بقيت اشيا دخلت فى جانب الخيال.آ

هل القرد كان حقيقيأ ام من وحيآآ خياله

هل يوجد طحالب بالفعل؟

والطحلب الاحمر المعروف انة يعيش فى الماء الحلو وليس الماء المالح، وثالثا توماس اكد ان عاش على تلك جزيرة لمدة سنة تقريبا فى حين اننا نعراف جيدا انه عاش على تلك جزيرة لمدة سبع سنوات.

هل ممكن ان يكون توماس قد سافر عبر الزمن او انة لايعراف الحساب

لكن من اين اتى جسم الطائرة وحطام القوارب التى كانت على سفينة

وخامساً : لماذا لم يقرر توماس ان يعود الى موطنة الا بعد سنة على وجودهآآ على جزيرة ؟؟.