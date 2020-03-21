عاجل: أمريكا تعلن قبل دقائق ولأول مرة عن لقاح ضد كورونا ووزير الدفاع يبشر العالم"شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. “سارة باب الحارة” تظهر بإطلالة هي الأكثر جرأة على الإطلاق (صورة) يكشفون شيءٌ يلبسُه اليمنيون هو أكثر وقاية من الكمّامات.. وأكلات وإجراءات تقي من الإصابة بفيروس كورونا.. شاهد شاهد..رجل مجنون يعود من مثلث "برمودا" ويكشف للعالم مفاجأة مزلزله و صادمة ومرعبة وجدها فيه ..شاهد "فيديو" ماذا قال؟ قرارات عاجلة مزلزلة.. السعودية تزف بشرى سارة للوافدين وتعلن إعفاء المقيمين من المقابل المالي وإعفاءات أخرى

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