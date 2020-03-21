شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. ناشطة عربية تفجع العالم بالانتحار بهذه الطريقة البشعة من خلال بث مباشر لها على صفحتها لأسباب أليمه تذرف لها الدموع "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >أقدمت ناشطة شابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الانتحار والتخلص من حياتها، في بث مباشر على الهواء، بسبب خلافات مع زوجة أبيها.

وفاجأت الناشطة المغربية الجميع، خلال بث مباشر على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء أمس الأحد، وقامت بتجرع كمية من الأدوية وبدأت بعدها تعانق وتقبل شقيقها الصغير بغية توديعه والدموع تنهمر من عينيها، لينقطع بعدها البث.

وأثارت الفتاة حالة رعب وصدمة بين متابعيها الذين حاولوا إثنائها عن الانتحار في التعليقات، وقادوا حملة واسعة بغية تحديد مكان تواجد الفتاة والإسراع بإنقاذ حياتها، حيث تشير آخر المعطيات المتوفرة أنه قد جرى بالفعل إنقاذها في آخر لحظة لكن دون ذكر مزيد من التفاصيل.

أخبار جديدة من الخليج 365:​ Advertisements ​ ​​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. ناشطة عربية تفجع العالم بالانتحار بهذه الطريقة البشعة من خلال بث مباشر لها على صفحتها لأسباب أليمه تذرف لها الدموع "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.