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حادثة مأساوية يتسبب بها عروسين في يوم زفافهما أدت لإعتقالهم ثم زج بهم إلى الحجر الصحي هم وعائلاتهم بسبب الكارثة التي افتعلوها

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عدن - ياسمين التهامي - < >

قالت وسائل إعلام جزائرية إن قوات الشرطة أنهت حفل زفاف في مدينة عنابة بشرقي البلاد، في إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

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وأفادت تقارير بنقل جميع المدعوين والعروسين إلى الحجر الصحي بعد تلقي الشرطة إخطار من سكان محليين بضرورة التصدي لحفل الزفاف الذي يمكن أن يتحول لكارثة تنشر الوباء في المدينة.

وتظهر مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة الجزائرية يضعون الكمامات على وجوههم أمام قاعة الحفلات، فيما أجلت عدة سيارات تابعة لجهاز الحماية المدنية المدعوين.

وسجلت الجزائر 9 وفيات من أصل 90 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بحسب وزارة الصحة.

وأعلنت السلطات يوم الخميس أنها اتخذت تدابير جديدة لتطويق انتشار الوباء، ما يشمل خصوصا إغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الأفراح في المدن الكبرى، اعتبارا من الأحد القادم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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