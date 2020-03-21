شكرا لقرائتكم خبر عن هام جدا : علاج للقطط يكتشفه علماء يقضي على فيروس كورونا القاتل لكن هذا السبب الصادم يعيق تفغيل العلاج .. التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >يأمل الخبراء في أن يعمل دواء مخصص للقطط على علاج فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي أصاب أكثر من 277 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وتسبب بوفاة 11 ألف حالة، حسب منظمة الصحة العالمية.

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وحاليا تجرى الاختبارات لمعرفة ما إذا كان Retromad1 الذي يستخدم لعلاج سرطان الدم وفيروس مشابه لكورونا يصيب القطط، قد يعالج مرض كوفيد-19 أيضا.

وينتمي التهاب البريتون المعدي السنوري الذي يصيب القطط لعائلة فيروسات كورونا التي تصيب الإنسان، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن".

ووفقا للدكتور نغ شير يو، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوفالنس تكنولوجيز"، فإن هذا الدواء الذي طورته الشركة الماليزية يستخدم في العيادات البيطرية في سنغافورة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الدواء كان من المفترض أن يستخدم لعلاج مرض الهربس الفيروسي الذي يصيب البشر، لكن لم يتم اختباره رسميا للاستخدام البشري.

وتتطلع "بيوفالنس تكنولوجيز" الآن إلى اختبار الدواء على البشر، ومعرفة أثره على فيروس كورونا المستجد. لكن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يتم اختبار الدواء بالكامل والموافقة عليه سريريا