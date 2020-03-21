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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير عاجل ..هذا النوع من الجوالات ينقل اليك فيروس كورونا القاتل، فتخلص منه قبل ان يقضي عليك انت وافراد عائلتك ( تعرف على نوع الجوال الخطير )

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