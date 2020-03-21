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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي العهد السعودي يمنح شاب يمني من هذه المحافظة 5 ملايين ريال سعودي بعد ان تمكن بطريقة شجاعة من التغلب على فيروس كورونا الفتاك والتخلص منه بكل سهولة

2020/03/21 الساعة 11:57 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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