شبوة: مخربون يفجّرون أنبوباً لنقل النفط الخام

تعرض أنبوباً لنقل النفط الخام في محافظة شبوة(جنوب شرق اليمن)، مساء الجمعة، للتفجير من قبل عناصر تخريبية.



وقالت مصادر محلية، إن عناصر تخريبية قامت بتفجير أنبوب نقل النفط الخام في منطقه عين بامعبد، بالقرب من ميناء النشيمه في مديريه رضوم بمحافظة شبوة.



وأضافت المصادر أن النيران تصاعدت من موقع التفجير في الأنبوب المستهدف، واستمرت لساعات، مؤكدة توجه فريق هندسي لإصلاح الأنبوب في وقت لاحق.



وفي الخامس من مارس الجاري، تعرض أنبوب النفط في الكيلو 127 في مديرية الروضة شرق مدينة عتق، لعمل تخريبي تسبب في حدوث تسرب للنفط الخام امتد لمسافات.



وتتعرض شبكة أنابيب نقل الخام في محافظة شبوة، إلى أعمال تخريب متكررة تتسبب في إلحاق خسائر اقتصادية فادحة بالبلد المنهك من الصراع المستمر منذ خمس سنوات.



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