أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 21 مارس/ آذار 2020 وهي كالتالي:

"أوقاف المهرة" يوجه أئمة وخطباء المساجد بالتوعية بمخاطر كورونا السبت 21 مارس 2020https://www.elyamnelaraby.com/468108/ الإتحاد الإماراتية : إستهداف موظفي الهلال الأحمر في عدن تجاوز خطير السبت 21 مارس 2020https://www.elyamnelaraby.com/468109/ تعميم بشأن اقامة الاحتفالات والمهرجانات الجماهيرية والأعراس في المكلا السبت 21 مارس 2020https://www.elyamnelaraby.com/468110/ مسؤولان في المهرة ينفيان مزاعم قيام التحالف بإغلاق ميناء نشطون والقبض على صيادين وعاملين فيه السبت 21 مارس 2020https://www.elyamnelaraby.com/468111/ Advertisements "حضرموت الجامع" يعزي في وفاة الدكتور عباس أحمد بافرج* السبت 21 مارس 2020https://www.elyamnelaraby.com/468116/ طلاب اليمن في ماليزيا يطالبون بصرف مستحقاتهم لمواجة “الحجر“ السبت 21 مارس 2020https://www.elyamnelaraby.com/468119/ سكان إب يتمردون على قرار الحوثي بشأن منع تداول الطبعة النقدية الجديدة السبت 21 مارس 2020https://www.elyamnelaraby.com/468132/ الصحة تدعو الأطباء إلى مساندتها في إستعداداتها لمجابهة كورونا السبت 21 مارس 2020https://www.elyamnelaraby.com/468145/ الحكومة توقف توقف ورش العمل والدورات التدريبية باستثناء الخاصة بمواجهة كورونا السبت 21 مارس 2020https://www.elyamnelaraby.com/468146/ افتتاح مركز الحجر الصحي بمنفذ ميناء الوديعة البري في حضرموت السبت 21 مارس 2020https://www.elyamnelaraby.com/468161/

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