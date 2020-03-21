شكرا لبحثكم عن خبر ودعاً للصداع وضغط الدم هذه المشروبات سبب رئيسي للصداع النصفي وارتفاع الضغط .. تجنب تناولها فورًا وتخلص من الآلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/21 الساعة 12:18 مساءً (العين أونلاين_متابعات )

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