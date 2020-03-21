الحكومة توقف توقف ورش العمل والدورات التدريبية باستثناء الخاصة بمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وجه نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، المنظمات الدولية بإيقاف ورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بها أو التي تقوم بتمويلها عبر المنظمات المحلية، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بحسب الظروف والمعايير المستقبلية، ويستثنى من ذلك أي تدريب خاص بمواجهة فيروس كورونا، وفي حال تجديد القرار سيتم إبلاغ المنظمات بذلك.



ونقلت وكالة الأنباء الحكومية سبأ، عن باصهيب، إن وزارة التخطيط وجهت تعميماً إلى المنظمات الدولية والإقليمية العاملة بالمجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية في اليمن بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة من قِبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وشملت الإجراءات تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطارات الجمهورية اليمنية.

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وأضاف: أن الإجراءات تضمنت أيضا إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية أمام الحركة باستثناء البضائع التجارية ومواد وسلع الإغاثة الإنسانية، مع تشديد الفحوصات الطبية الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وكذا إيقاف إصدار تأشيرات الدخول إلى أراضي الجمهورية اليمنية، وذلك لمدة أسبوعين.

وأكد باصهيب، أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط ستكون على تواصل وتنسيق دائم مع المنظمات الدولية من أجل التشاور حول وضع أي خطط وتنفيذ الجهود التي تساعد على وقاية اليمن من فيروس كورونا واتخاذ أي إجراءات احترازية في المستقبل فيما يخص عمل المنظمات والتسهيلات الممنوحة لها، مع مراعاة ضمان عدم تضاربها مع الإجراءات الحكومية المتخذة.