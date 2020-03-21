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الصحة تدعو الأطباء إلى مساندتها في إستعداداتها لمجابهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

الصحة تدعو الأطباء إلى مساندتها في إستعداداتها لمجابهة كورونا

متابعات_الخليج 365

دعت وزارة الصحة العامة والسكان،اليوم، جميع الأطباء والفنيين وخبراء الحجر الوقائي وطلاب كليات الطب والمعاهد الصحية،الى التطوع واسنادة الوزارة في استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا.

 

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واهابت وزارة الصحة في بيان لها الاطباء والفنيين وطلاب كليات الطب والمعاهد الصحية الراغبين في التطوع،بالتوجه إلى مكاتب الوزارة في جميع المحافظات للتنسيق واشراكهم في جهود الوزارة لمكافحة الوباء.

 

واشار البيان الى ان مكاتب وزارة الصحة في المحافظات ستستقبل كافة المتطوعين لتمكينهم من أداء دورهم الوطني والإنساني خدمة للصالح العام وتحقيقاً لمهمة حماية أبناء الشعب اليمني من خطر وباء كورونا.

 

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