سكان إب يتمردون على قرار الحوثي بشأن منع تداول الطبعة النقدية الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تمرد سكان محافظة إب، على قرار ميليشيا الحوثي الإنقلابية بمنع تداول الطبعة النقدية الجديدة، إذ لا يزال السكان في تلك المحافظة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، يواصلون تحديهم قرار المنع ويقومون بتداول العملة المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية في كافة أعمالهم الشرائية.



ونقلت جريدة الشرق الأوسط، عن مصادر محلية، أن سكان المحافظة في كافة المديريات والقرى والعزل، مستمرون في تداول الفئات النقدية المطبوعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة رغم حجم التحذيرات والتهديدات والوعيد الحوثي ضد من يتداولها.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة في إب ومدن يمنية أخرى واقعة تحت بسطتها، واجه رفضا شعبيا ومجتمعيا واسعا خصوصا من قبل أبناء المحافظة.

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وأوضح سكان في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» بأن أغلب السكان وقفوا موقفا واحدا في وجه قرار الجماعة، باعتبار أن من حقهم تداول العملة اليمنية المعترف بها من قبل المؤسسات النقدية الدولية.

وجدد السكان التعبير عن رفضهم القاطع لأي سياسة تجويع أو إفقار تنتهجها الميليشيات الحوثية بحقهم والتي تسعى من خلالها، وفق قولهم، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب أبناء المحافظة وحياتهم المعيشية.

وعن أسباب الصمت المطبق من قبل الميليشيات تجاه استمرار تداول أبناء إب للعملة الجديدة رغم وعيدها وتهديدها المتواصل، قال بعض السكان، إن الجماعة الحوثية المسيطرة على زمام الأمور في المحافظة وقفت أمام الأمر الواقع ورأت بأم عينيها أن أبناء المحافظة مستمرون بتداول هذه العملة المحلية، وغير آبهين بكل بتهديداتها أو تحذيراتها.