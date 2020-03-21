شكرا لبحثكم عن خبر هل تذكرون الإعلامي السعودي ‘‘داود الشريان’’ الذي أختفى عن الأضواء فجأة؟ .. لن تصدقوا كيف كان مصيره اليوم بعد مداهمة منزلة واعتقاله .. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/21 الساعة 11:35 صباحاً (العين أونلاين_متابعات )

رجل يتحدى اطباء العالم ويشرب بوله طوال 3 سنوات لمعالجة مرض خطير عجز الاطباء عن علاجه..شاهد المفاجائة الصادمة التي حيرت الاطباء واثارت ذهولهم. Advertisements قناة الجزيرة “فيصل القاسم“ يفجر مفاجةمدويةو يكشف عن عدد من حكام العرب مصابين بفيروس كورونا ويتمنى الشفاء لزوجة هذا الرئيس.. شاهد من يكون؟؟ شاهد : ‘‘تركي آل الشيخ‘‘ في ورطة من العيار الثقيل وعزلة في مكان خالي والسلطات تفجر مفاجأة صادمة بشأن ؟!..ماذا حدث له الصين تفجر قنبلة مدوية لكل دول العالم هذا الحيوان سبيب انتشار فيروس كورونا القاتل ... لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعاً، لأنك ستصاب مباشرًة بفيروس كورونا القاتل أنت وعائلتك.... شاهد صورة الحيوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون الإعلامي السعودي ‘‘داود الشريان’’ الذي أختفى عن الأضواء فجأة؟ .. لن تصدقوا كيف كان مصيره اليوم بعد مداهمة منزلة واعتقاله .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العين اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.