شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن نتيجة غير متوقعة لفحص فيروس كورونا لـ‘‘إيفانكا ترامب’’ بعد اجتماعها بمسؤول مصاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خضعت ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفحص فيروس كورونا المستجد بعد حضورها اجتماع مع مسؤول أسترالي تبينت إصابته بالفيروس. أخبار جديدة من الخليج 365:​ Advertisements ​ ​ ​ ​ وجاءت نتيجة اختبار إيفانكا ترامب للفيروس سلبية، وفق ما نقلت صحيفة “دايلي ميل” عن مسؤول إداري كبير بالبيت الأبيض. ووفق الصحيفة، فقد عادت ابنة الرئيس الأميركي إلى العمل من البيت الأبيض، ولم تظهر عليها أعراض أي مرض، وتجري المكالمات نيابة عن فريق مكافحة الفيروس.

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