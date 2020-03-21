لن تصدق كيف تم اللقاء بين قادة الامارات بسبب الخوف من كورونا وتداول مغردون استغرابهم

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عدن - ياسمين التهامي - < >بحث نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، سبل “حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا”. أخبار جديدة من الخليج 365:​ Advertisements ​ ​ ​ ​ وحرص الحضور على إلقاء التحية عن بعد دون مصافحة، التزاما بالاشتراطات الصحية التي أوصت بها الجهات الصحية، للوقاية من الفيروس. وتداول مغردون صورة لتوجيه السلام عن بعد، وعلقوا: “قادتنا قدوتنا في الالتزام بالتوجيهات الصحية، تتصافح القلوب دون أن تتصافح الأيادي…

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