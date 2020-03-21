شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين توجه هذه كلمات اللاذعة للسعوديات بعد أن ذاقت الويل بسبب أنتقاداتهن والسعوديات يتصدين لها بهذا الفعل الصادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >أثارت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، الجدل مجددا بتصريح مثير خلال احدى حفلاتها في الرياض ردا على هاشتاغ ضدها دشنه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا. أخبار جديدة من الخليج 365:​ Advertisements ​ ​ ​ ​ وردت النجمة المصرية في حفلها الأخير في المملكة على هاشتاغ “#اخرسي_ياشيرين”، عقب مطالبتها للسيدات بضرورة سماع كلام الرجال، قائلة: “المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاغ عشان قولت الستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر.. مش عارفة إيه اللي مزعلهم.. أكيد دول شوية عوانس”. وأكملت حديثها: “لو عملولي كل يوم هاشتاغ مش هبطل أقول اللي أنا عاوزاه، يموتوا بغيظهم”

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