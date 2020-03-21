عاجل: قبل قليل ...الملك سلمان يصدر أوامر ملكية تزلزل العالم بأكمله "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - في إستمرار للواقع السياسي السعودي الجديد تجاه انتشار فيروس كورونا في المملكة والعالم اجمع ، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء يوم الخميس، كلمة للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة، بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الملك سلمان: "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها".

وأضاف أن هذه الأزمة ستتحول إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.

وشدد الملك السعودي على حرصه الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، وأن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

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وأكد أن "مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، لا تتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات، في سبيل مواجهة هذه الجائحة".

واختتم الملك سلمان خطابه: "حفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم، وحفظ الإنسانية جمعاء من كل مكروه".

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