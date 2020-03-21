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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضابط كبير في الجيش يرتكب جريمة لا مثيل لها في التاريخ هزت وجدان العالم وحصد الفيديو المرعب على 5 ملايين مشاهدة وتصدر الترند العالمي ( شاهد الفيديو المرعب )

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