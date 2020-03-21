طلاب اليمن في ماليزيا يطالبون بصرف مستحقاتهم لمواجة “الحجر“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

وجه طلاب اليمن في ماليزيا رسالة إلى رئيس الحكومة والمعنيين في التعليم العالي والسفارة اليمنية، ناشدوا فيها صرف بقية مستحقاتهم لمواجهة أعباء الحياة اليومية والحجر الصحي، ودفع بقية رسوم الجامعة.



جاء ذلك من خلال البيان الصادر عن الهيئة التنفيذية لرابطة موفدي الجامعات اليمنية وجهات الابتعاث الأخرى.

كما ناشدوا الجهات المعنية وضع حل لمشكلة التأخير المتكررة والمستمرة لأكثر من 3 سنوات، والمتمثلة في تأخير صرف المستحقات المالية، وطالبوا بوضع آلية واضحة وشفافة لحل هذه المعضلة.

من جهته قال م. حسام الدعيس، رئيس الرابطة: لا يجمع الله بين عسرين، فبالإضافة إلى تأخير المستحقات، ظهر وباء كورونا، ولا أحد التفت إلى معاناتنا رغم أن الوباء هز العالم، ما أدى بحكومة ماليزيا إلى منع التجوال حتى حين.

Advertisements

وأضاف البيان، إن الطلاب كانوا قد استبشروا خيرا بتصريحات وزارة التعليم العالي على لسان وكيل الوزارة مازن الجفري في 10/2/2020 بأن الوزارة على وشك الانتهاء من الكشوف للبدء بعملية تحويل المستحقات، غير أنهم تفاجأوا بأن الأمر مجرد وعود.

وختم بيان الرابطة بمطالبة الجهات المعنية أن تكون عند مستوى المسؤولية، وضرورة البت في صرف بقية المستحقات للربع الرابع للعام 2019 والربع الأول والثاني من العام 2020.

في ذات السياق أكد الدعيس أن الوضع الذي يمر به الدارسون هناك كارثي ولا يحتمل أي تأخير.

واستطرد قائلا، نستغرب من البرود الذي تتعامل به الحكومة تجاه أبنائها الطلاب، رغم أن المستحقات قد تم اعتمادها ضمن الميزانية العامة.

موضحا أن رابطة موفدي الجامعات اليمنية مستمرون بالتصعيد في حال عدم الاستجابة ولن يتوقفوا حتى يحصلوا على كامل مستحقاتهم.