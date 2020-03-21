"حضرموت الجامع" يعزي في وفاة الدكتور عباس أحمد بافرج*

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

تقدم رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي بالعزاء والمواساة ، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور عباس أحمد بافرج نائب عميد كلية الآداب للشؤون الأكاديمية بجامعة حضرموت ، الذي وافته المنية يوم أمس، ويوارى جثمانه الثرى عصر اليوم "الجمعة" .



وجاء في التعزية :

بسم الله الرحمن الرحيم

Advertisements

قال تعالى :

( يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صــدق الله العظيــم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور عباس أحمد بافرج نائب عميد كلية الآداب للشؤون الأكاديمية بجامعة حضرموت ، الذي وافته المنية يوم امس، ويوارى جثمانه الثرى عصر اليوم "الجمعة" .

وبهذا المصاب الجلل نتقدم باسم رئاسة الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع ، والأمانة العامة بالعزاء والمواساة إلى أبنائه وأفراد أسرته الكريمة وأقاربه وٱل بافرج عامة ، وفي الوقت ذاته نعزي رئاسةُ جامعةِ حضرموت، وأعضاءُ مجلسِها، وهيئات تدريسيها وطُلَّابُها وزملاء ومحبي الفقيد.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون