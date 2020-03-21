مسؤولان في المهرة ينفيان مزاعم قيام التحالف بإغلاق ميناء نشطون والقبض على صيادين وعاملين فيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020

المهرة - الخليج 365

نفى مدير الجمارك بميناء نشطون بالمهرة مبروك دوامة، الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية عن قيام قوات التحالف العربي في المحافظة بإغلاق الميناء صباح اليوم والقبض على صيادين وعاملين في الميناء، مؤكدا بأن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.



وأوضح دوامه في تصريح نشره المركز المهرة الإعلامي، بأن أمن الميناء تلقى تعليمات من الجهات الأمنية بالمحافظة ظهر يوم أمس الخميس، بتواجد تهديد إرهابي، وعليهم رفع الجاهزية الأمنية في الميناء تحسباً لأي طارئ .. مبيناً بأن الضرورة اقتضت قيام الأمن إخلاء الميناء من الصيادين والعاملين حفاظاً على سلامتهم، واستمرت حالة التأهب حتى ظهر يومنا هذا الجمعة، حيث عادت الأمور إلى طبيعتها بعد زوال التهديد.

ومن جهته أعرب الشيخ صالح حافظ السليمي، أحد وجهاء وشيوخ منطقة نشطون، عن استغرابه من تداول بعض وسائل الإعلام لأخبار غير صحيحة وترويجها، مؤكداً بأن الصيادين يمارسون عملهم بشكل طبيعي دون أي مضايقات .

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وأوضح الشيخ صالح بأن الإجراءات الأمنية الاحترازية إزاء أي تهديد من شأنه الإضرار بأرواح ومصالح المواطنين أمر صحي ومطلوب لاسيما في مثل هذه الأوضاع الأمنية الحرجة التي تعيشها البلاد.

وأضاف السليمي، إن إغلاق الميناء وإخراج الصيادين والعاملين فيه، أتى بموجب توجيهات صارمة من الجهات الأمنية بالمحافظة تحسباً لأي ضرر قد يصيبهم، وعادت الأمور إلى طبيعتها بعد ظهر اليوم، ولا صحة لأي تدخل من أي شكل لقوات التحالف في شؤون الميناء والعاملين فيه أو شؤون الصيادين.

ودعا دوامه والسليمي، وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والمصداقية فيما يتداولونه، حاثينهم إلى الرجوع إلى الجهات المسؤولة وأخذ المعلومات منها قبل أي عملية نشر قد يترتب عليها ضرر مادي أو معنوي لأي طرف أو تتسبب بازعاج السلطات.