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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعميم بشأن اقامة الاحتفالات والمهرجانات الجماهيرية والأعراس في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
الخليج 365 - المكـلا
أصدرت السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا تعميماً إلى المكاتب والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالمديرية.
وفيما يلي ننشر نص التعميم كما ورد:
مدراء المكاتب والمؤسسات الحكومية بمديرية المكلا - المحترمون
تحية طيبة:-
استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء وبناءً على قرار اللجنة الوطنية للطوارئ واللجنة العليا الوزارية لمكافحة الاوبئة وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية بما يتعلق بتطورات وباء كورونا، وحفاظاً على سلامة المواطنين نوجهكم بتعليق إقامة الاحتفالات والمهرجانات والانشطة التي تحوي تجمعات جماهيرية بما في ذلك حفلات الأعراس لمدة شهر .
ونهيب بالجميع التعاون في تنفيذ ما جاء بهذا التعميم وتوجيه كل من يقع في اطار مسؤوليتكم من اتحادات ومنظمات وجمعيات.
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