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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أوقاف المهرة" يوجه أئمة وخطباء المساجد بالتوعية بمخاطر كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مارس 2020
الخليج 365 - المهرة
أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة المهرة تعميما إلى أئمة وخطباء المساجد في عموم مديريات المحافظة دعاهم من خلاله إلى ضرورة تناول التوعية بخطورة فيروس كورونا في خطب الجمعة للوقاية منه باعتبار رسالة المسجد أقرب إلى الناس وأكثر تأثيرا في المجتمع.
وشدد التعميم على ضرورة الإلتزام بالتوجيهات والمنشورات التوعوية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من كورونا الذي قطع أواصر العالم براً وبحراً وجواً والتوجه الى الله تعالى بالدعاء والعودة الية بالتوبة.
ويأتي إصدار التعميم انطلاقا من الواجب الديني وبناء على مذكرة محافظ المحافظة بإتخاذ الاجراءات الإحترازية لمجابهة الفايروس وتكثيف برامج التوعية وأهمية دورها في الحد من الوباء والوقاية منه وتجنب مخاطره.
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