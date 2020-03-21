شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير ثمانية ادوية ومسكنات للانفلونزا تباع بالصيدليات تتسبب بتنشيط فيروس كورونا..."قائمة باسماء الادوية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت مصادر طبية يمنية من تعاطي ثمان مسكنات خاصة تباع في الصيدليات وخاصة بامراض البرد والانفلونزا . وبحسب التحذير الصادر من احد العيادات المتخصصة والذي - حصل " اليمني اليوم " - على نسخة منه - فان المسكنات المذكورة تحتوي على "ايبو بروفين وديكلو فيناك " والتي تتسبب في تاثيرات عكسية على المصابين بفيروس " كورونا " حيث تعمل على تنشيط الفيروس .

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