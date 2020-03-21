شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حكاية مؤثرة لأصغر طفل في الحجر الصحي بالرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت حكاية أصغر طفل سعودي في الحجر الصحي الاحترازي في الرياض ضجة كبيرة بين المواطنين.

وقال والد الطفل عبدالعزيز الشمري إن نجله عمره 6 أشهر، لافتا إلي تواجده مع زوجته وطفله بالحجر الصحي لحين الانتهاء من الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا.

وتابع الشمري: " طفلي كان يعاني من ارتداء الكمامة في بداية الأمر حتي وصل به الأمر للصراخ بصوت عالٍ حتي تعود عليها، وأمورنا طيبة والحمدلله " .

جديد "الخليج 365"

Advertisements