شكرا لقرائتكم خبر عن أرعبت أسطول اعلام السعودية والأمارات...قناة يمنية تسجل اول بث رسمي لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دُشن عصر اليوم الجمعة، البث المباشر لقناة "المهرية" الفضائية من مدينة "اسطنبول" التركية تحت شعار "لن ترى الدنيا على أرضي وصيا".

وقالت إدارة القناة في بيان لها إن "القناة ستعمل عبر شبكة من المراسلين الذين يغطون محافظات الجمهورية اليمنية وبطاقم وظيفي عالي الخبرة والتأهيل، انطلاقاً من زاوية محافظات الشرق المهرة وسقطرى، وإلى كل ربوع اليمن

جديد "الخليج 365"

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نشرة الأخبار من قناة المهرية https://t.co/bJwMbyRJ8o — قناة المهرية الفضائية - Almahriah TV (@AlmahriahTV) March 20, 2020

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قناة المهرية الفضائية - Almahriah [email protected]

نشرة الأخبار من قناة المهرية https://www.pscp.tv/w/cUOB1TFtTUtQeEprTWV5S0d8MWxEeExnTkVsTllKbUbOozfwrr89SvIpsaM-XGgjBa_ii6L1-1GBZp-sJPE5 …

نشرة الأخبار من قناة المهريةpscp.tv

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نشرة الأخبار من قناة المهرية https://t.co/bJwMbyRJ8o — قناة المهرية الفضائية - Almahriah TV (@AlmahriahTV) March 20, 2020

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نشرة الأخبار من قناة المهرية https://t.co/bJwMbyRJ8o — قناة المهرية الفضائية - Almahriah TV (@AlmahriahTV) March 20, 2020

وأضاف البيان أن إعلاميين من ذوي المكانة الصحفية المرموقة، ممن كانت لهم إسهامات تلفزيونية نوعية ورصيد مهني كبير، سيطلوا مجدداً على شاشة "المهرية".

وأشار البيان إلى أن القناة سوف تنطلق بباقة من البرامج المتنوعة، التي تغطي كامل التراب اليمني، وتتناول مختلف القضايا (متنوعة) والتطورات وفق معايير مهنية وضوابط أخلاقية، تنطلق من مسؤولية العمل وأمانة الكلمة وشمول الرسالة.

يشار إلى أن تردد القناة على القمر الصناعي نايلسات هوتردد (11603 - FEC 7/8)، وبتقنية HD عالية الدقة و SD بالدقة العادية .

وخلال العقد الأخير شهد اليمن تحولاً كبيراً في الإعلام المرئي بعدما شجع قيام الثورة الشبابية اليمنيين على كسر حاجز الاحتكار الحكومي لهذا القطاع، وإطلاق العديد من القنوات الفضائية التي ظلت لسنوات طويلة حكراً على الدولة باعتبارها أحد القطاعات السيادية في البلاد.

بيان القناة :

ينطلق اليوم الجمعة البث المباشر لقناة المهرية الفضائية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا على مدار النايل سات تردد 11603 - 7/8 FEC - افقي بتقنية HD و SD مستخدمة أحدث الوسائل التكنولوجية في العمل التلفزيوني، وستعمل عبر شبكة من المراسلين الذين يغطون محافظات الجمهورية اليمنية، وبطاقم وظيفي عالي الخبرة والتأهيل.

ومن خلال شاشة قناة المهرية سيطل على المشاهدين إعلاميون من ذوي المكانة الصحفية المرموقة ممن كانت لهم إسهامات تلفزيونية نوعية ورصيد مهني كبير.

تنطلق قناة المهرية بباقة من البرامج المتنوعة التي تغطي كل التراب اليمني وتتناول مختلف القضايا والتطورات والمستجدات وفق معايير مهنية وضوابط أخلاقية تنطلق من مسؤولية العمل وأمانة الكلمة وشمول الرسالة.

وعبر شاشة المهرية ستتابعون نشرات إخبارية وبرامج يومية وأسبوعية نطل عليكم بها لنغطي ونتطرق لكثير من القضايا المتصلة بحياة اليمنيين وواقع اليمن، وإبراز الهوية والتراث اليمني.

وستواكب قناتنا الفضائية شاشة رديفة على منصات التواصل الإجتماعي بصناعة محتوى خاص إلى جانب إعادة نشر المحتوى التلفزيوني.

كما سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني للقناة ليمثل نافذة إخبارية مميزة بمحتواها الحصري والمتنوع عبر طاقم من المحررين باللغتين العربية والإنجليزية.

المهرية التي تنطلق اليوم لتغطي احتياجا إعلاميا ملحا، ستكون منتمية للإنسان اليمني، ومعبرة عن قضاياه، ومتبنية لهمومه تحت شعار لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.

مع علي صلاح أحمد

و عارف الصرمي