شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان قبل قليل عن رقم صادم... كورونا يقضي على 627 مواطن ويصيب 6000 خلال 24 ساعة في هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أودى وباء "كورونا" المستجد بحياة 627 شخصا في إيطاليا في الساعات الـ24 الأخيرة في عدد قياسي جديد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من أربعة آلاف في هذا البلد الذي أصبح الأكثر تضررا في العالم، وفق ما أعلن الدفاع المدني الجمعة.

ووصل عدد الوفيات في إيطاليا، الجمعة، 4032 حالة وفاة بزيادة 18 في المئة عن الخميس، ليسجل أكبر زيادة يومية منذ ظهور الفيروس هناك قبل نحو شهر.

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وسجلت في منطقة لومبارديا في شمال البلاد 381 وفاة اضافية فيما تم إحصاء ستة آلاف إصابة جديدة في أنحاء البلاد في عدد غير مسبوق.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن العدد الإجمالي للإصابات في إيطاليا قفز إلى 47021 حالة من 41035 بزيادة 14.6 في المئة.

وتدرس الحكومة الإيطالية اتخاذ تدابير مشددة جديدة يمكن تبنيها سريعا لمكافحة وباء "كوفيد-19".

وقال وزير الشؤون الإقليمية فرانشسكو بوتشا، الجمعة: "بين الساعات الـ24 و48 القادمة، يمكن أن تسن قيود جديدة" من بينها إمكانية تعليق الأنشطة في الهواء الطلق.

ويطالب حكام مناطق الشمال الأكثر ثراء في البلاد والأكثر تضررا بالوباء (حوالي 3 آلاف وفاة)، بتوسيع غلق المحال ونشر الجيش لتطبيق التدابير.

وعالميا توفي جراء فيروس "كورونا" المستجد حتى الجمعة أكثر من 11 ألف شخص، وأصاب أكثر من 260 ألف.