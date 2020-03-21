شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور مفاجئ قوات المجلس الإنتقالي تفاجئ الجميع وتقرر التدخل لإنقاذ مأرب من السقوط بأيدي الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي عن توجيهات بتدخل قواتهم في الحرب الدائرة في الجوف ومأرب لايقاف التمدد الحوثي. وقال عضو هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي "احمد حامد لملس" إنه "بعد مؤامرة سقوط الجوف وقرب السيطرة على مأرب دعانا عيدروس الزبيدي لتدارس محاور التدخل والإسناد لكسر تمدد المليشيات بتنسيق مع التحالف العربي". جديد "الخليج 365" Advertisements مضيفاً إنه " تم إعداد برنامج سيظهر القوى الصادقة في مواجهة مليشيات ايران لنتفاجئ بمناورة شقرة تهديد لعدن!" واختتم بقوله: "خس البقر يخمج الماء

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