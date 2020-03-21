شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاشتباه بخمس حالات بالاصابة بفيروس كورونا في عدن ..."لن تصدق جنسياتهم" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر طبي عن الخمسة المشتبهين باصابتهم بوباء كورونا في عاصمة اليمن المؤقتة عدن وقال انهم من الجنسية الباكستانية كانوا قد قدموا قبل نصف شهر من عمان.
وأضاف: هم الان لدى الترصد الوبائي في مستشفى الجمهورية حيث يجري لهم الفحص المختبري.
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والمرجح أن الاعراض التي لديهم ليست لفيروس كورونا ولكن الاحتياط واجب.
علما ان المشتبهين كانوا قد حاولوا الهرب الا أن قوات الامن اعتقلتهم في عقبة كريتر ظهر اليوم.
ونوهه المصدر انه لم تظهر حتى الان نتائج الفحوص المختبرية ، في حين المعاينة القياسية لهم لا تنطبق على فيروس كورونا لانه عندهم حمى بدون سعال.
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