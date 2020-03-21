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ترتيب الولادة له علاقة وثيقة بالمثلية لدى الرجال

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة جديدة أجراها العلماء الألمان والكنديون، بقيادة جامعة تورنتو في كندا، أن الرجال الذين يملكون إخوة أكبر منهم لديهم احتمال أعلى بنسبة 38% لأن يكونوا مثليين جنسيا من أولئك الذين ليس لديهم أخ أكبر.
وأكدت الدراسة، إن الإخوة الأكبر يزيدون من احتمال الشذوذ الجنسي لدى الذكور المولودين بعدهم؛ لافتة إلى أنه كلما زاد عدد الإخوة الأكبر سنا عند الذكور، زادت احتمالية أن يكونوا مثليين.

وأوضحت، أن وجود ثلاثة أشقاء أكبر سنا يضاعف من فرص تحول الذكر الأصغر سنا إلى مثلي جنسيا؛ فيما علق ديفيد شبيغلتر، الأستاذ بجامعة كامبريدج: " تقدر الدراسة الرائعة أن وجود أخ أكبر يزيد من احتمالات كونه مثليا بنسبة 38%، ما يدعم فكرة أن استجابة الأم المناعية لوجود طفل ذكر تؤثر على الأولاد اللاحقين " . 

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وصرح معد الدراسة الدكتور راي بلانشارد: " أظهرت الكثير من الأبحاث السابقة أن الإناث لا يؤثرن على التوجه الجنسي لأشقائهن الأصغر سنا، ولا يتأثر التوجه الجنسي للإناث بعدد أخواتهم الأكبر سنا ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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